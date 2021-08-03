Oyak Renault, Megan’ı Karsan’la birlikte üretecek

Renault Grubu'nun endüstriyel ayak izini optimize etme stratejisi kapsamında Oyak Renault, Karsan ile 2022'nin sonundan itibaren geçerli olmak üzere mevcut Megane sedan üretimi için 5 yıllık bir anlaşma imzaladı. Aracın üretimi ve montajından Karsan sorumlu olurken, Oyak Renault kaporta parçalarının üretim faaliyetine devam edecek. İş birliği kapsamında, Megane Sedan'ın üretiminin 5 yıl boyunca Karsan tarafından gerçekleştirilmesi öngörülürken, aracın mevcut satış ağı ise bugüne kadar olduğu şekliyle devam ettirilecek. Oyak Renault Genel Müdürü Dr. Antoine Aoun, "Bu çalışma ile Türkiye ekonomisine önemli ölçüde katkıda bulunacağımıza ve sektöre farklı bir açılım getireceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı. Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş ise, "Bu proje ile Oyak Renault iş birliğimizin güçlenerek devam edeceğine inanıyorum" dedi.

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