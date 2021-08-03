  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Oyak Renault, Megan’ı Karsan’la birlikte üretecek

Oyak Renault, Megan’ı Karsan’la birlikte üretecek

Oyak Renault, Megan’ı Karsan’la birlikte üretecek

3.8.2021

Renault Grubu'nun endüstriyel ayak izini optimize etme stratejisi kapsamında Oyak Renault, Karsan ile 2022'nin sonundan itibaren geçerli olmak üzere mevcut Megane sedan üretimi için 5 yıllık bir anlaşma imzaladı. Aracın üretimi ve montajından Karsan sorumlu olurken, Oyak Renault kaporta parçalarının üretim faaliyetine devam edecek. İş birliği kapsamında, Megane Sedan'ın üretiminin 5 yıl boyunca Karsan tarafından gerçekleştirilmesi öngörülürken, aracın mevcut satış ağı ise bugüne kadar olduğu şekliyle devam ettirilecek. Oyak Renault Genel Müdürü Dr. Antoine Aoun, "Bu çalışma ile Türkiye ekonomisine önemli ölçüde katkıda bulunacağımıza ve sektöre farklı bir açılım getireceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı. Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş ise, "Bu proje ile Oyak Renault iş birliğimizin güçlenerek devam edeceğine inanıyorum" dedi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Oyak Renault, Megan’ı Karsan’la birlikte üretecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.