Altın kuyumcudan alınır!

Bu haftaki konuğumuz İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel. Yeni Asır'a önemli açıklamalarda bulunan vatandaşları özellikle ikinci baskı konusunda uyarmak istediğini söyledi. Baransel, "Altında kaçakçılık başladı. Biz buna 'ikinci baskı' diyoruz. Altın 22 ayar diye satılıyor ama aslında 21 ayar. Bunu vatandaşın anlaması mümkün değil. Biz bile zor ayırt ediyoruz" dedi.

● Çin'de başlayan ve tüm dünyayı saran bir salgınla karşı karşıya kaldık. Bu dönemde ülkemizde de kapanmalar yaşandı. Siz bu dönemi nasıl geçirdiniz? Aslına bakarsanız pandemi bizi çok etkilemedi. Bizim sektörümüzde satış yapan esnafımız bir şekilde geçinmeyi başardı. Bizde en büyük sıkıntıları atölyelerimiz, gümüşçülerimiz ve tamiratçılarımız yaşadı. Kuyumcu statüsünde göründükleri için, desteklerden de yararlanamadılar. Bankalardan altın kredileri çektiler lakin altın fiyatları da yükselince mağduriyet yaşamaya devam ettiler. Bu esnafımız sıkıntı yaşamaya da devam ediyor.

TAKSİT SAYISI ARTSIN

● Temmuz ayında başlayan açılmalarla birlikte sektörde kıpırdanmalar yaşandı mı? Şu anda nasıl gidiyorsunuz? Düğün sezonunun da açılmasıyla yeni yeni kıpırdanmalar başladı. Lakin kredi kartlarının taksit sayısının ikiye düşürülmesi bizi zorluyor. İnsanlar önceden 4 taksit yapıp altın alabiliyorken, artık çeyrek altın yerine gram altına yönlenmeye başladı. Hatta gramın da yarımını alıyorlar. Örf ve adetlerimizde altın takmak önemli. Taksit sayısı yükseltilirse, insanlarımız tekrar altına yönlenir. Bankalar bizden yüzde 3 komisyon alıyor. Bir çeyrek altında 10 lira para kazanabiliyoruz. Bankaların da komisyonu düşürmesi gerekiyor.

DARPHANEDEN ALABİLİRLER

● Bu süreçte haksız rekabet hakkında pek çok açıklamanızı okuduk. Bunun sebebi nedir? Sıkıntımızın en büyüğü döviz bürolarının bizimle rekabet etmesi. Örnek vermek gerekirse bizim çeyrek altın satış fiyatlarımızın 5 lira altına çeyrek altın satıyorlar. Fiyat tarifesi astık. Buna uyulması gerekiyor. Biz nasıl ki döviz almamızdan kaynaklı ceza alıyorsak, döviz büroları da vatandaştan altın almaktan dolayı ceza almalı. Kanuna göre ancak darphaneden alıp satış yapabilirler. Ama darphaneden değil vatandaştan alıp satıyorlar. İşin ehli olmadıkları için de ayarı düşük, ikinci baskı ürünleri vatandaştan alıp, satabiliyorlar.

ÜÇ HATA DÜKKAN KAPATTIRACAK

Ayarı düşük, ikinci baskı ürün kavramını biraz açabilir misiniz? Altında kaçakçılık başladı. Biz buna ikinci baskı diyoruz. Altın 22 ayar diye satılıyor ama aslında 21 ayar. Bunu vatandaşın anlaması mümkün değil. Biz bile zor ayırt ediyoruz. İşin ehli olmayanlar da bunu anlayamıyor. Darphanelerin bastığı altınları dışarıda basmaya başladılar. Döviz büroları da bunu anlamıyor. Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü kuyumcuların hepsine yetki belgesi dağıtacak. Ustalık belgesi olmayan, dükkanda olamayacak. Yetki belgesi alan kişi üç sefer hata yaptığı zaman o dükkan kapatılıyor, üç yıl açamıyor. Düşük ayar mal satmak, müşteriyi kandırmak ve döviz almak suç. Döviz bürolarına da bu tarz kuralların gelmesi gerekiyor.

MERT ALPDÜNDAR