2014 model Renault marka kamyonet İflas Müdürlüğünden satışa çıkarıldı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak araca ait bilgilere yer verildi.
2014 model Renault marka kamyonet İflas Müdürlüğünden satışa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu üzerinden verilen ilanda aracın satış fiyatı da belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak araca ait bilgilere yer verildi.
İcradan satılık Renault marka kamyonet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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