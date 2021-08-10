Sardalyanın kilosu 80 liraya yükseldi

ÇANAKKALE'DE müsilaj dönemi ve av yasağı ile birlikte sardalyanın kilosu 80 liraya ulaştı. Tanesi 40 gram gelen sardalya 3 liradan alıcı buluyor. Boğaza kıyısı olan Çanakkale'de önemli geçim kaynaklarından balıkçılık, şu sıralar zor günler yaşıyor. Balıkhanedeki dükkanların yüzde 80'i hem balık azlığından hem de fiyatlarından dolayı kapalı durumda. Her yıl Ağustos'ta yağlanan sardalya balığı tezgahlarda beklenen ilgiyi bulamazken, fiyatı ise 80 liraya dayandı. Tanesi ortalama 40 gram gelen sardalya 3 liradan alıcı buluyor.

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