Genç Çiftçi Projesi ile arıcılığa başladı

ELAZIĞ'DA 2 çocuk annesi Hacire Saylan, aile ekonomisine katkı amacıyla devletten aldığı destekle arıcılığa başladı. İlk olarak 30 kovan ile işe başlayan girişimci kadın, kısa süre içerisinde bunu iki katına çıkarmayı başardı. Genç kadın, hedefinin ilerleyen zamanlarda arı sütü işine girmek olduğunu aktardı. Palu ilçesine bağlı Kayahisar köyünde yaşayan Hacire Saylan, 2018 yılında Genç Çiftçi Projesine başvurdu.

Projesi onaylanan Saylan, arı korkusu olmasına rağmen başarıya ulaştı. Saylan kovan sayısını 100'e çıkarmak istediğini belirterek, "Kadın girişimciler korkmasın, cesur olsun. İsteyen herkes bu işi yapabilir. Arıcılık dışında hayvancılıkla da uğraşıyorum. Ben yaparım dedim ve yaptım" diye konuştu. Elazığ'da kayıtlı bin 100 tane aktif arıcının bulunduğunu aktaran Elazığ Arı Yetiştiriciliği Başkanı Fırat Canbay ise "Genç kardeşimiz bu işi severek ve bilinçli bir şekilde yapıyor" ifadelerini kullandı.