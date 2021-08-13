  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Genç Çiftçi Projesi ile arıcılığa başladı

Genç Çiftçi Projesi ile arıcılığa başladı

Genç Çiftçi Projesi ile arıcılığa başladı

13.8.2021

ELAZIĞ'DA 2 çocuk annesi Hacire Saylan, aile ekonomisine katkı amacıyla devletten aldığı destekle arıcılığa başladı. İlk olarak 30 kovan ile işe başlayan girişimci kadın, kısa süre içerisinde bunu iki katına çıkarmayı başardı. Genç kadın, hedefinin ilerleyen zamanlarda arı sütü işine girmek olduğunu aktardı. Palu ilçesine bağlı Kayahisar köyünde yaşayan Hacire Saylan, 2018 yılında Genç Çiftçi Projesine başvurdu.

Projesi onaylanan Saylan, arı korkusu olmasına rağmen başarıya ulaştı. Saylan kovan sayısını 100'e çıkarmak istediğini belirterek, "Kadın girişimciler korkmasın, cesur olsun. İsteyen herkes bu işi yapabilir. Arıcılık dışında hayvancılıkla da uğraşıyorum. Ben yaparım dedim ve yaptım" diye konuştu. Elazığ'da kayıtlı bin 100 tane aktif arıcının bulunduğunu aktaran Elazığ Arı Yetiştiriciliği Başkanı Fırat Canbay ise "Genç kardeşimiz bu işi severek ve bilinçli bir şekilde yapıyor" ifadelerini kullandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Genç Çiftçi Projesi ile arıcılığa başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.