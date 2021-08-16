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Haberler Ekonomi Boğaziçi Üniversitesi temizlik personeli alım ilanı

Boğaziçi Üniversitesi temizlik personeli alım ilanı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünce temizlik personeli alınacağı duyuruldu.

Boğaziçi Üniversitesi temizlik personeli alım ilanı

16.08.2021, 16:25

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; "Üniversitemizin birimlerinde Sürekli İşçi olarak istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/d maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında temizlik personeli olarak çalıştırılmak üzere İŞKUR aracılığı ile sürekli işçi alınacaktır."

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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