Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu"nun 48'inci maddesi, 2547 sayılı "Yükseköğretim Kanunu"nun ilgili maddeleri, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümleri ile "Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi, ilanın Resmî Gazete'de yayın tarihi olan 16.08.2021 ve son başvuru tarihi olan 31.08.2021 tarihi mesai bitimine kadardır. Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecek.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.