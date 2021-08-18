Eysim Madencilik ilk ihracatını yaptı

AYDIN'IN Çine ilçesinin yeraltı zenginliklerini endüstriyel ürüne dönüştüren Eysim Madencilik, Eysa markasıyla ilk ihracatını Irak'a yaptı. Eysim Mineral Madencilik 3 ay önce ilçede çıkarılan madenleri işleyip endüstriyel ürüne dönüştürmeye başladı.

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EYSA markasıyla ilk ihracatı yapmanın sevincini yaşadıklarını belirten Eysim Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Demir, "Çine'nin yer altı zenginlikleriyle marka yaratma hedefimize ulaştık. Eysa Quartz Suurfaces fabrikası ilk yurt dışı ihracatını Irak'a gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Çine'deki bu potansiyeli harekete geçirmiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bir çok ülkede farklı firmalar ile iletişim halindeyiz. Diğer ülkelere de en kısa sürede ürün satmaya başlayacağız" dedi. EYSA'yı uluslararası bir marka haline getirmeyi hedeflediğini ifade eden Demir, "İkinci bandımızı da faaliyete geçireceğiz. Kapasite artışıyla bir yıl içerisinde 150 olan istihdamımızı 250 çıkarmayı planlıyoruz" diye konuştu.

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