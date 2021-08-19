Batıçim’in satışından gelen 95 milyon doları paylaştılar

Ege Bölgesi'nin en büyük sanayi kuruluşlarından Batıçim ve bünyesinde bulunan Batısöke Çimento'da yeni bir dönem başladı. 1966 yılında İzmirli ailelerin güçbirliğiyle kurulan Batıçim'in hisselerinin yüzde 30'unun Ankaralı Çiftay İnşaat firmasına satışı işlemi tamamlandı. Satış değeri 95 milyon dolar yani 800 milyon Türk Lirası oldu. Şirket ortakları Mehmet Mustafa Bükey, Ateş Necdet Bükey, Volkan Bükey, Fatma Meltem Günel, Mutlu Can Günel, Kemal Grebene, Sülün İlkin, Belgin Egeli, Mehmet Bülent Egeli, Begüm Egeli Bursalıgil ve Yıldız Egeli Yavuz, toplam yüzde 30 oranındaki hisselerini önceki gün itibariyle Çiftay İnşaat'a devretti. Bu satış işleminin ardından Batıçim'in yönetim kurulu da değişti. Yönetim Kurulu Başkanı Çiftay Holding'in sahiplerinden Sabit Aydın oldu. Şirkette diğer büyük ortak Ünal Ailesinden ise, Tufan Ünal ve Feyyaz Ünal da yönetim kurulu üyesi olarak yer aldı.

GÜÇBİRLİĞİYLE KURULDU

Batıçim, 1966 yılında İzmir iş dünyasından yüzlerce ismin güçlerini birleştirmesiyle kuruldu. Şirketin ana hissedarları ise, İzmiroğlu- Ünal ile Bükey, Egeli, Günel ve Grebene aileleriydi. Şirketin yönetim hakkını elinde bulunduran hisselerin yüzde 26'sı ise, kuruluştan bu yana şirkette ortaklığı bulunan 600 civarı İzmirlinin elindeydi. Alınan bilgiye göre, bundan 3 yıl önce Bükey, Egeli, Günel ve Grebene aileleri, şirketteki hisselerini farklı bir şekilde değerlendirmek için arayışa geçti. En son Çiftay İnşaat'la el sıkışıldı. Geçtiğimiz aylarda duyurulan satış işlemi, SPK ve Rekabet Kurulu'nun onaylarının ardından önceki gün tamamlandı.

Yüzde 30 hissenin satış bedeli olarak ise, 95 milyon dolar olarak belirlendi. Bu da yaklaşık 800 milyon liraya tekabül ediyor. Satıştan Sülün İlkin 25 milyon 766 bin dolar, Mehmet Mustafa Bükey 18 milyon 538 bin dolar, Fatma Meltem Günel 20 milyon 936 bin dolar ve Belgin Egeli de 24 milyon 207 bin dolar gelir elde etti.

Bu ailelerin aksine Yıldız İzmiroğlu ve Ünal ailesi ise, hisselerini elinde tutmayı tercih etti. Diğer aileler satıştan elde edecekleri gelirle farklı sektörlerde yatırım yapmayı düşünürken İzmiroğlu ve Ünal ailesi, Batıçim'de Çiftay İnşaat ile yola devam edecek.

SABİT AYDIN BAŞA GEÇTİ

Batıçim'de Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ise, Çiftay Holding'in sahibi Aydın Ailesi'nden İzmir'de yaşadığı belirtilen Sabit Aydın geçti. Çiftay Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olan Serkan Aydın, satışın ilk duyurulduğu dönem yaptığı açıklamada, "Babamız Ziya Aydın, hep bir emekçi olarak yaşadı ve o şekilde hayata gözlerini yumdu. O, maddi veya maddesel büyüklükten ziyade yarattığı istihdam ve katma değerle gurur duydu. Batıçim yatırımıyla babamızın en büyük hayalini yerine getirdik. İzmir'e ve ülkemize hayırlı olsun" demişti. Ziya Aydın'ın kurduğu Çiftay Holding'in ana hissedarları Aydın'ın eşi Zeynep ve çocukları Mehmet, Atilla, Sabit ve Serkan Aydın'dan oluşuyor.



95 MİLYON DOLAR NASIL BÖLÜŞÜLDÜ?

■ Sülün İlkin: 25 milyon 766 bin dolar (yüzde 8.1947)

■ Belgin Egeli: 24 milyon 207 bin dolar (yüzde 7.6410)

■ Fatma Meltem Günel: 20 milyon 936 bin dolar (yüzde 6.6255)

■ Mehmet Mustafa Bükey: 18 milyon 538 bin dolar (yüzde 5.8476)

■ Yıldız Egeli Yavuz: 316 bin 630 dolar (yüzde 0.0625)

■ Kemal Grebene: 11 bin 970 dolar (yüzde 0.039)

■ Ateş Necdet Bükey: 1 milyon 917 bin dolar (yüzde 0.622)

■ Mutlu Can Günel: 478 bin 741 dolar (yüzde 0.1553)

■ Volkan Bükey: 1 milyon 917 bin dolar (yüzde 0.6219)

■ Begüm Egeli Bursalıgil: 316 bin 630 dolar (yüzde 0.0625)

■ Mehmet Bülent Egeli: 595 bin dolar (yüzde 0.1879)

ŞİRKET YÖNETİM YAPISI

■ Çiftay İnşaat: ................. Yüzde 38

■ İzmiroğlu ve Ünal Ailesi:..... Yüzde 35

■ Sanko Holding: ................ Yüzde 1

■ İzmirli 600 aile: ............. Yüzde 26

ŞİRKET B GRUBU HİSSE YAPISI

■ Çiftay İnşaat: ................. Yüzde 30

■ İzmiroğlu-Ünal ailesi: ..... Yüzde 22

■ Sanko Holding: .............. Yüzde 24

■ Diğer ve halka açık: ....... Yüzde 24

ERHAN GÜLENÇ