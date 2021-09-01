İzmir Enternasyonal Fuarı kapılarını 90. kez açıyor

3 Eylül'de 90'ıncı kez kapılarını açacak olan İzmir Enternasyonal Fuarı'nın bu yılki sloganı, "90 Yıldır Birlikte Kutluyoruz, Geleceği İzmir'de Birlikte Kuruyoruz" oldu. 3-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuarın tanıtım toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir'in misyonu, İzmir'in yüz ölçümünden büyüktür" dedi. Toplantıya Başkan Soyer'in yanı sıra Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Migros Kuzey Ege Direktörü Güneş Fırıldak ve İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı katıldı. Teknoloji, ticaret, kültür, sanat ve eğlence alanında her yaş grubuna hitap eden etkinliklerle İzmirlileri karşılayacak olan Fuar'ın bu yılki ana sponsoru Folkart, etkinlik sponsoru ise Migros oldu. 90. İEF'de etkinlikler; pandemi koşullarına uygun düzenlenecek. Ziyaretçi girişleri maskeli, kapalı alanlarda HES kodu alınarak ve alan yoğunluğuna göre kontrollü olarak sağlanacak. Fuarın giriş ücretleri tam 5 TL, öğrenci 3.50 TL olarak düzenlendi. Fuar 08.00-23.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Etkinlikler ise 16.00 itibariyle başlayacak.

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