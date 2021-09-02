MÜSİAD İzmir’in nitelikli istihdam projesi başlıyor

MÜSİAD İzmir Şubesi tarafından hayata geçirilen "İzmir Nitelikli İstihdam Projesi"ne (İNİP) başvurular başladı. Projeye 15 Eylül'e kadar başvuru yapılabilecek. Eğitimler sonunda en az 50 gence iş garantisi verilecek. MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, nitelikli iş gücünü karşılamak için başlattıkları projeye gençleri beklediklerini belirterek, "Üretim, lojistik, insan kaynakları, finans, muhasebe ve kodlama alanlarında MÜSİAD İzmir olarak gençlerimize ve sanayimize nitelik kazandıracak bu projeyi hayata geçirmekten dolayı gururluyuz" dedi.

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