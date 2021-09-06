Sakarya’da icradan satılık daire

Mahkeme Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan 85 metrekare büyüklüğündeki daire için satış kararı verdi. Dairenin 2 oda, salon-mutfak ve WC-banyodan oluştuğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 11.10.2021 15:00 belirlendi.