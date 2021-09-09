Ankara’da icradan satılık daire

Mahkeme Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan 115 metrekare daire için satış kararı verdi. Dairenin 100m doğusunda Azerbaycan Caddesi, 100m batısında Aşkabad Caddesi olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 01.11.2021 10:20 belirlendi.