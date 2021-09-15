İzmir’de yenilenebilir enerji birliği hamlesi

TÜRKİYE'NİN ilk Yenilenebilir Enerji Ekipman ve Hizmet İhracatçıları Birliği'nin, sektörün başkenti İzmir'de Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) çatısı altında kurulması planlanıyor. Birlik Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye'nin yenilenebilir enerji ekipmanları üretiminde önemli mesafe aldığını ifade etti. Türkiye'de artık yüzde 100 yerli rüzgar türbinlerinin yapılacağını vurgulayan Eskinazi, "Bu alanda ciddi bir teknoloji ve Ar-Ge de gelişiyor. Amacımız üreticileri aynı çatı altında toplayarak güçlerini birleştirmelerini sağlamak" dedi.

309 FİRMA MEVCUT

ESKİNAZİ, bu kapsamda, 200'ü İzmir'de bulunmak üzere yenilenebilir enerji ekipmanları alanında ihracat yapan 309 firmanın ürün ve hizmet bazlı inceleneceğini söyledi.

FİRMALARIN kayıtlı ihracatının analizini yapmaya başladıklarını aktaran Eskinazi, "Elimizdeki 309 firma üzerinde çok hassas bir çalışma yapmamız gerekiyor çünkü yenilenebilir enerjide bir gümrük tarifesi bulunmuyor. Örneğin, bir rüzgar türbininde kullanılan motor parçası yenilenebilir enerji ekipmanı olarak görülmüyor, yani bunu ayrıştıracak bir tarife yok. Motor olarak ihraç ediliyor ve böyle olunca da savunma sanayisinde görünüyor. Bu nedenle yeni bir Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) tanımlaması gerekiyor. Biz de şu an karşımızda nasıl bir potansiyel var ona bakıyoruz" dedi.

BİRLİK REFERANS OLACAK

ENERJİ Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı Alper Kalaycı da Ege'nin ihracat kabiliyetini kurumsal bir yapıya taşımak amacıyla EİB bünyesinde Türkiye'nin ilk Yenilenebilir Enerji Ekipman ve Hizmet İhracatçıları Birliği'nin kurulması için çalışmalara başladıklarını dile getirdi. EİB'in yenilenebilir enerjide faaliyet gösteren ihracatçı firmaların taramalarına başladığını bildiren Kalaycı, "GTİP kodları uyuşan firmaların, İzmir'de kurulacak birlik çatısı altında toplanması için yakın zamanda ilk adımlar atılacak" dedi. Kalaycı, 2020'de başlayan ve AB'nin hibe desteğiyle yürütülen Best For Energy Projesi'nin de ihracatçı firmalar bazında yapılacak teknik çalışmada EİB yönetiminin elini rahatlattığını anlattı.