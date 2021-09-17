Almanya’da hayran kaldığı çiftliği memleketine taşıdı

NIĞDE'DE yaşayan genç girişimci Gökhan Tuğrul devlet desteğiyle kurduğu çiftlikte, Almanya'dan getirttiği yüz yıllık soy kütüğüne sahip hayvanlarla üretime katkı sağlıyor.

YEMİ KENDİLERİ ÜRETTİ

NIĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi Yapı Denetimleri Ön Lisans Programı mezunu Gökhan Tuğrul (26), inşaat mühendisliği okumak için 2016'da Macaristan'a gitti. Hayvancılıkla uğraşan bir aileden gelen Tuğrul, eğitimi süresince özellikle Almanya ve Hollanda'da ziyaret ettiği modern çiftliklerden etkilenerek memleketinde bu tarz bir işletme kurmak istedi.

ÜLKESINE döndüğünde Kaynarca köyü yakınlarına yaklaşık bir milyon 200 bin lirası hibe olmak üzere 7.5 milyon liraya 'genomik damızlık düve ve süt çiftliği' kuran Tuğrul, modern hayvancılık yapmaya başladı. Tuğrul, "İşletmemizi Avrupa standartlarında yaptık. Arilik sertifikasının ilk aşamasını geçtik, ikinci aşamasındayız. Ortalama 100 baş sağılır hayvanımız var. Günlük 3 bin 300 - 3 bin 500 litre süt verimimiz var. Hayvanların günlük ihtiyacı olan yonca, arpa, buğday, mısır silajı gibi kaba yemi kendimiz üretiyoruz" dedi.