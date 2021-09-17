Kadın girişimci desteği ile nefis işler başardı

Çanakkale Biga'ya bağlı Ağaköy'de yaşayan kadın girişimci Ayşe Dişli, KOSGEB'den aldığı kadın girişimci desteğiyle 'Nefisköy' adıyla kurduğu işletmesinde tamamen organik, birçok gıda üretiyor. Türkiye'nin 81 iline maharetli ellerinden çıkan reçelleri, turşuları, tarhanayı, erişteyi ve salçaları satan Dişli'nin başarı öyküsü kadınlara örnek oldu. Girişimci Dişli, 2 yıl önce komşularından aldığı malzemelerle yöresel gıdalar üretmeye başladı. 30'a yakın üretim yapan 2 çocuk annesi Dişli, ürünlerini kendi imkanlarıyla satışa sundu. Kızının yardımıyla sosyal medyayla tanışan genç kadın, KOSGEB'den aldığı destekle sanal pazara adım attı. Çok sayıda internet sitesinden satışa başlayan Dişli, otun ateşiyle hazırladığı ürünlerini yurdun dört bir yanına gönderdi.

SOFRALARA SAĞLIK GELDİ

KOSGEB desteğiyle hayalindeki firmayı kurduğunu anlatan Dişli, "Domates, havuç, karpuz kabuğu, süt, ayva, gül başta olmak üzere tam 22 reçel ile tarhanadan karışık sebzeli erişteye, turşu, salça ve kahvaltılık soslara kadar yüzde 100 katkısız birçok köy ürününü 'Nefisköy' markasıyla hizmete sunuyorum. 'Sofranıza Sağlık' sloganıyla internet üzerinden Biga'dan tüm Türkiye'ye ürünlerimiz ulaşıyor. Bu ürünlerin tamamını odun ateşiyle hazırlıyoruz. Belki de bu kadar lezzetli olmalarının nedeni budur" dedi.

HAYALLERİNİZ GERÇEK OLSUN

Kadınlarımızın yeteneklerini cesaretleriyle birleştirerek hayallerini gerçekleştirmesi ve kendi markalarını kurmasını tavsiye eden Dişli, "Ben başardığım için çok mutluyum. Köy halkına yararlı olduğum için ayrıca seviniyorum çünkü tüm malzeme ihtiyacımı buradan karşılıyorum. Domatesimiz buradan, reçellerimizdeki meyveler buradan, süt buradan. Her şey tamamen köyde yetişip, köyde pişip sofralarınıza geliyor. Paketleme sırasında köyümüzün gençlerinden yardım istiyoruz. Hepsi seve seve destek veriyor. Ülkemizde birçok yetenekli kadın var. Onları, KOSGEB desteğiyle yeteneklerini ve cesaretlerini birleştirmeye davet ediyorum" diye konuştu.