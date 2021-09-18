TÜRKSAT 6A’YI SpaceX fırlatacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, milli uydu çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, Türksat 6A Milli Haberleşme Uydu Proje Sözleşmesi ve Ek Protokolü'nün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TÜBİ- TAK ve Türksat A.Ş. arasında imzalanarak resmi olarak başladığını hatırlattı. Türksat 6A uydusunun montaj, entegrasyon ve testlerinin Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) Merkezi'nde gerçekleştirildiğini kaydeden Karaismailoğlu, "Projenin mühendislik modeli entegrasyon faaliyetleri tamamlanarak test aşamasına geçildi. 2021 yılında uydu uçuş modeli entegrasyon faaliyetlerinin tamamlanarak çevresel test aşamasına geçilmesi bekleniyor" dedi.



TÜRKİYE İLK 10'DA OLACAK

Projenin Türkiye'nin haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer almasını sağlayacağını belirten Bakan Karaismailoğlu, üretilecek uydunun üretim ve test sürecinin 2022 yılı sonunda tamamlanarak, 2023 yılı ilk çeyreği içinde fırlatılmasının planlandığını vurguladı. Türksat 6A uydusunun fırlatma hizmetleri temininin Türksat A.Ş. sorumluğunda olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, "Fırlatma hizmeti temini için çok sayıda fırlatıcı firmaların çözüm ve teklifleri titizlikle incelendi. Yapılan değerlendirme ve müzakereler neticesinde hem teknik hem de idari ve mali açıdan en iyi çözümü sunan ABD'de yerleşik Space X firmasının Falcon-9 roketi fırlatıcı olarak seçildi. Bu kapsamda Türksat ile Space Exploration Tech. Corp. (Space X) firması arasında Türksat 6A uydusunun fırlatma hizmeti temini sözleşmesi imzalandı" açıklamasını yaptı.