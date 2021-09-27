Gönüllüler ihtiyaç sahipleri için mandalina topladı

BİRLEŞMİŞ Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği iş birliğiyle organize edilen "Son Hasat Projesi" bu sefer mandalinada ilk hasat şeklinde gerçekleştirildi. Gümüldür'de Türkiye'nin her köşesinden gelen Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği üyeleri tarafından hasat edilen mandalinalar ihtiyaç sahipleriyle buluşturuldu. Türkiye'de gıda arz zincirinin tarımsal üretim aşamasındaki toplam kayıp miktarının yaklaşık olarak 13,7 milyon ton olduğunu belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, meyve sebze üretiminde de 9,48 milyon ton kayıp yaşandığına işaret etti. Gıda israfının önüne geçmek için atılan her adımı anlamlı bulduklarını belirten Uçak, projede gençlerin yer almasının da ayrı bir önemi olduğunu vurguladı. Uçak, "Meyve sebzedeki kayıplar için alternatif üretim olanakları yaratmak mümkün. Meyve suyu, konserve, reçel gibi sanayiye dönük üretim alanları dışında meyve sebze atıklarından gübre üretilebilir. Bioenerji üretimi için önemli bir alternatif yaratılabilir" dedi.

KAYIPLAR YAŞANIYOR

Meyve sebze sektöründe yaşanan kayıplarda hasat sonrası dönemdeki kayıpların önemli bir yer tuttuğunu dile getiren Başkan Uçak, "Bu da yüksek kalitede ürün miktarının düşmesine neden olmaktadır. Buna bağlı olarak maliyetler artmakta ve rekabet gücümüzü olumsuz etkilemektedir. Belediyelerin iştiraki ile işletmelere yakın alanlarda depolama tesisleri kurulabilir. Maalesef ihracat aşamasına gelene kadar taşıma sırasında soğuk zincirin birçok kez kırıldığına şahit oluyoruz. Özel sektör teşebbüsleri ile projeler üretmemiz gerekiyor" diye konuştu. "Gıdanı Arkada Bırakma" konulu panelde aktris ve aktivist Zeynep Tuğçe Bayat, Tarım ve Orman Bakanlığı AB Uyum Daire Başkanı Zeynep Özkan, Gıda Kurtarma Derneği Başkanı Berat İnci, Beylikdüzü Kent Konseyi Başkanı Elif Necla Türkoğlu ve üretici Sabri Çetin konuşmacı olarak yer aldı.