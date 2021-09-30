Sakarya’da icradan satılık dubleks daire

Mahkeme Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan 230 metrekare dubleks daire için satış kararı verdi. Dubleks daire mutfak salon, dört oda, banyo, 2 adet WC ve 3 adet balkondan oluşmaktadır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 30.11.2021 14:00 belirlendi.