THY’den yurt içi erken rezervasyon kampanyası

THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 4-5 Ekim 2021 tarihinde satın alacakları biletlerle 1 Aralık 2021-9 Ocak 2022 tarihleri arasında her şey dahil 129.99 liradan başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde edecek.

Kampanyaya ilişkin detaylı bilgiye THY web sitesinden ulaşılabilecek.

THY Ekim’de 260 noktaya uçuş yapacak