15 milyon dolarlık dev gübre yatırımı

İzmir'in tanınmış ailelerinden Kora ailesi organik gübre üretmek için Afyonkarahisar'da 15 milyon dolarlık dev bir yatırıma imza attı. Tarım gübresi ihtiyacını karşılamak için harekete geçen Kora ailesi, Türkiye'nin ve bölgenin tek potasyum sülfat gübre fabrikasını kurdu. Kora ailesi adına konuşan Alkim Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Reha Kora, gübre sektörüne iddialı girdiklerini, potasyum sülfat gübresi üretimiyle öne çıkacaklarını söyledi. Reha Kora, "Potasyum sülfat gübresi bitkiler için önemli besin maddeleri olan potasyum ve kükürt içerir. Organik gübre üretiyoruz. İçeriğindeki yüksek orandaki potasyumdan dolayı ideal bir besindir. Potasyum sülfat; sebzeler ve meyve ağaçlarında tomurcuk ve çiçek oluşumunu, meyve bağlama ve meyve kalitesini artırır. Bitkiye direnç kazandırır. Ürünün iri, dolgun, düzgün şekilli, sert ve renginin canlı olmasını sağlar. Daldan düşen meyve sayısını en aza indirir. Depolama ve raf ömrünü uzatır" diye konuştu.

ALKİM KİMYA ÇATISI ALTINDA

Alkim Kimya Yönetim Kurulu ve Kora ailesi üyesi Ferit Kora da Yeni Asır'a açıklamalarda bulundu. Ferit Kora, kaliteli ve pazar değeri yüksek ürün hasadı sağlayıp karlılığı artıran organik gübre üretimine Alkim Kimya çatısı altında başladıklarını ve iki hafta içinde ilk ürünü üretim bandından alıp sevkiyata başlayacaklarını söyledi.

Ferit Kora, yıllık 60 bin tonluk üretim planladıklarını dile getirdi. Dünyanın en büyük beşinci sodyum sülfat üreticisi olan ve "Başarının Kimyası" sloganı ile 1963 yılından beri yoluna devam eden Alkim Kimya çatısı altında yeni bir yatırım kararı aldıklarını belirten Ferit Kora, "Yıllardır ihtal edilen bir üründü. Ülkemizde ve yakın coğrafyada üretilmeyen potasyum sülfat gübresinin Acıgöl - Koralkim tesislerimize entegre edilerek, potasyum sülfat tesisi yatırımına başlanmasına karar verildi. Bu önemli yatırımın hayata geçmesi için tüm gücümüzle çalıştık. Kora ailesi ve Alkim Kimya olarak ülke ekonomisinde üstlendiğimiz görev bilinciyle gücümüze güç katacak yatırımlarımızla büyümeye devam edeceğiz" dedi.

TARIMDA ÖNEMİ GİDEREK ARTACAK

18 aylık bir yatırım süresinin sonunda ilk ürünü iki hafta sonra almayı hedeflediklerini belirten Ferit Kora, şunları söyledi: "Doğal kaynaklardan üretilecek olan potasyum sülfat gübresinin tarım sektöründe önemi giderek daha da artacaktır. Ülkemizde birlik ve beraberlik içinde her zamankinden daha fazla çalışmamız, daha fazla yatırım yapmamız, ekonomimize daha fazla katma değer sağlamamız gerektiğine inanıyoruz."

FATİH ŞENDİL