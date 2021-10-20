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Haberler Ekonomi BUinvestment Urla’da

BUinvestment Urla’da

BUinvestment Urla’da

20.10.2021

İZMİR'İN değerini arttıran önemli projeleri hayata geçiren gayrimenkul yatırım danışmanlığı şirketi BUinvestment merkezini Urla'ya taşıdı. BUinvestment Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Uçan, Yeni Asır'a, "Urla'nın değerini en üst seviyeye çıkarmak için çaba göstereceğiz" dedi. Türkiye'den ve dünyanın pek çok yerinden Urla'ya talebin arttığını belirten Uçan, "Teknopark sayesinde 2022 yılında Urla'ya ciddi bir çalışan girişi olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın Ege Turizm Projesi yılbaşından sonra yüksek ihtimalle faaliyete geçecek. Bu projeleri takip ediyoruz. Bu nedenle biz Urla'yı tercih ettik. Ayrıca Urla'nın havası literatürlere geçmiş durumda. İşimiz Urla, gücümüz Urla diyoruz artık" ifadelerini kullandı.

ARSALAR SORUNLU
Urla'nın dünyada tanındığını belirten Uçan şunları söyledi: "İzmir'in en büyük sorunu sorunsuz arsa olmayışı. Bu sorunların çözülmesi gerekli."

■ MERT ALPDÜNDAR

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