Pizza sektörünün en itibarlı markası oldu

Türkiye İtibar Akademisi (TİA) tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen G250 araştırmasında 18-24 yaş arası gençlerin en çok itibar ettiği, güvendiği ve tercih ettiği 250 marka belirlendi. Yıldız Teknik Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinin denetiminde yapılan araştırmada yaklaşık 3500 genç ile görüşüldü. Daha önce TİA ile Yıldız Teknik Üniversitesinin (YTÜ) ortak çalışmaları sonucunda gerçekleştirilen Ekonomiye Fayda Endeksi (EFE) raporlarına göre 2020 yılında Platin Lig'de yer alan, 2021 yılında Elmas Lig'e yükselen Pasaport Pizza, Gençlik Endeksi G250'de de gençlerin en güvendiği markalar arasında yer aldı.

Araştırmaya göre Pasaport Pizza sektöründe 2'nci, ulusal pizzacılarda 1'inci sırada yer aldı. TİA'dan yapılan açıklamada; dijitalleşmeye önem veren, daha çok kurumsal sosyal sorumluluk sergileyen, sosyal medya mecraları başta olmak üzere pek çok iletişim kanalından gençlere daha çok dokunan markaların genç kuşakta güven algısı oluşturduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, gençlerin dinamik, yenilikçi ve teknolojiye yatırım yapan markalara daha fazla güvendiği ve tercih ettiği görüşüne yer verildi.

60 İLDE 200 ŞUBE

Türkiye'nin En itibarlı Yerli Pizza Markası seçilerek, 60'a yakın ilde 200'e yakın şubesiyle hizmet veren Pasaport Pizza'nın Genel Müdürü Mükremin Özdemir, "1998 yılındaki ilk şubemizden bugüne, 200'e yakın şubemizde ilk günkü heyecanımızı koruyoruz. Yıllar önce çıktığımız yolun doğru olduğunu, aldığımız ödüller ve araştırma sonuçlarıyla her yıl daha da ilerleyerek kanıtlıyoruz. G250 araştırmasıyla birlikte gençlerin tercih ettiği bir marka olmak bizi ayrıca sevindirdi. Her geçen gün yeniliklere ayak uydurarak, bayilerimizle birlikte güçlenerek büyüdüğümüz, nice onur belgeleri aldığımız günleri birlikte görmek dileğiyle, başarımızda emeği geçen, emek veren bayilerimize, çözüm ortaklarımıza ve tüm pizza severlere teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

KAZANDIR KAZAN'LA BASARI GELDI

1998 yılında İzmir'in Pasaport semtinde kurulan Pasaport Pizza, kuruluşundan 1 sene sonra franchise uygulamasına geçti. Firma yerel lezzetler ile dünya konseptini birleştirerek Türk damak tadına uygun pizzalar üretmeye başladı. Pasaport Pizza'nın pizzalarında kullanılan hamurun dondurulmadığı, uzun süre bekletilmediği ve taze olarak kullanıldığı, pizza sosu ve mozzarella peynirinin de yüzde 100 doğal ve Türk Gıda Kodeksine uygun olduğu bildirildi. 24 yıldır kooperatif mantığıyla çalışan ve şubelerinden ciro payı almayan Pasaport Pizza, sektörde global markalar ve devasa bütçeler ile rekabet ederek şube sayısını ve cirosunu sıkı rekabet ortamında artırdı. Yüzde 100 yerli sermaye ile kurulan Kazandır- Kazan prensibiyle başarıya ulaştı.

YIL SONU HEDEFİ 40 SUBEYE ÇIKMAK

2021 yılının ilk yarısında 24 şube açan Pasaport Pizza, 16 şube daha açarak, 2021 yıl sonunda bu sayıyı 40'a çıkarmayı hedefliyor. Bu şubelerin tamamı franchise sistemiyle açılacak. Firma mevcut şubeler için de modernizasyon ve yenilenme süreci başlattı.

TOLGA TEKİN