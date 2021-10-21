Metro grevinde sayılı saatler

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Metro A.Ş ve işveren sendikası SODEM-SEN ile metro ve tramvay işçilerinin örgütlü olduğu Türk-İş'e bağlı Demiryol İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ve arabulucu süreci uyuşmazlıkla sonuçlandı, sendika işçilerin 22 Ekim'de greve başlayacağını duyurdu. Eğer bugün de taraflar arasında anlaşma sağlanamazsa grev yarın sabah başlayacak, kent içi ulaşım felç olacak. Çözümü Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den beklediklerini ifade eden Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral, "Bu süreçte hiçbir çalışanın zarar görmesini istemiyoruz. Biz haklı taleplerimizin arkasındayız. Son saate kadar umudumuzu yitirmiyoruz" diye konuştu.

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TALEBİ İLETECEĞİM

Grev kararının ilan edilmesinden sonra sendika ile işveren temsilcileri arasındaki görüşmelerde olumlu bir ilerleme olmadı. Son olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Metro A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Aytekin Sözen'i görevlendirdi. Önceki akşam Metro AŞ Yöneticisi Sözen, sendika temsilcileri ile bir araya gelerek anlaşılamayan maddeler konusunda görüştü. Sözen masaya resmi bir teklifle gelmedi ancak sendikanın taleplerini Başkan Soyer'e ileteceğini bildirdi.

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9 MADDEDE ILERLEME OLMADI

22 Ekim sabahı saat 5'e kadar bir anlaşma sağlanamazsa metro ve tramvayda seferler yapılmayacak. Sendika ve işveren temsilcileri ile şimdiye kadar yapılan görüşmelerde 69 maddelik toplu iş sözleşmesi taslağının 60 maddesinde uzlaşıya varılırken, 9 maddede ilerleme sağlanamadı. Üzerinde sonuca varılamayan maddelerin biri hariç ücrete dair maddeler olduğu belirtildi. Bunlar arasında günlük ücret, iş riskleri, yıllık izinler ve denkleştirme çalışması yer alıyor. İşçiler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin diğer ulaşım şirketlerindeki maaş ve sosyal hakları kendileri için de talep ediyor. Evka-3 ile Fahrettin Altay arasında çalışan metro ile Konak ve Karşıyaka tramvaylarını günlük olarak 500 binden fazla İzmirli kullanıyor. İzmir'de metro yılda yaklaşık 100 milyon yolcu taşırken tramvaylar ise 40 milyon kişinin ulaşım ihtiyacına yanıt veriyor. Grev gerçekleşirse İzmir'de kent içi ulaşımın en önemli ayaklarından biri aksayacak.