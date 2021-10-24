Beymen’in üçüncü büyük mağazası İstinyePark İzmir’de

YARIM asırdır Türkiye moda ve lüks perakende sektörüne yön veren Beymen, Türkiye'deki üçüncü büyük mağazasını İstinyePark İzmir'de açtı. Ödüllü İngiliz şirketi Universal Design Studio tarafından projelendirilen ve 60 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilen mağaza, 4 bin metrekarelik alanda 900'ü aşkın dünya markasını İzmirliler ile buluşturdu.

Açılışa katılan Beymen Grup CEO'su Elif Çapçı, Ege Bölgesi'nde lüks alışverişin yeni adresi olan İstinyePark İzmir'de moda ve sanatın yaratıcı dünyalarını harmanlayarak hayata geçirdikleri mağazanın, son dönemde gerçekleştirdikleri en önemli yatırımlardan biri olduğunu ifade etti. 2 katlı mağazada hazır giyim, ayakkabı, çanta, takı, aksesuar, kozmetik, gözlük ve dekorasyon ürünleri yer alıyor.

■ ERCAN AKGÜN