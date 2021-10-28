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Dirinler Döküm, yenilikçi yatırımlarıyla büyüyor

İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde 47 yıldır faaliyet gösteren Dirinler Döküm, 2021 de tamamen yeni logosu dd ile yeni bir çehreye kavuşurken alt şirketleri DTM ve DASMİ sürekli gelişim ve yenilikçi yatırımlar ile emin adımlar ile yollarına devam ediyor

Dirinler Döküm, yenilikçi yatırımlarıyla büyüyor

28.10.2021

47 yıldır sektörde faaliyet gösteren Dirinler Döküm, alt şirketleriyle, yenilikçi yatırımlar yaparak emin adımlarla büyümesini sürdürüyor.



Dirinler Döküm sanayi ve Ticaret A.Ş. 1974'ten bu yana faaliyet gösteren Dirinler Dökümhanesi, günümüzde Rüzgâr Enerjisi, makine ve otomotiv başta olmak üzere birçok sektöre yönelik üretim yapan İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesindeki yeni alt şirketleri DTM ve DASMİ ile döküm öncesi Model Üretimi ve Döküm sonrası İşleme Hizmetleri alanında da yatırmalarına devam etmektedir. Tüm bunlara ek olarak Kınık Organize sanayi Bölgesi'nde de 145.000 m&sup2; alan üzerinde Rüzgar Enerjisine yönelik orta ve büyük ölçekli parçalar dökmek üzere yatırımlarını daha da genişletmektedir. Her bir Şirket, hem grup içerisindeki kardeş şirketlere, hem de sanayinin farklı alanlarında faaliyet gösteren, yurt içi ve yurt dışından birçok öncü işletmeye döküm, model ve işleme hizmetleri sunabilmektedir.



DTM - Dirinler Teknik Makine Model Sanayi ve Tic Ltd. Şti Gerek yurt içi gerekse yurt dışında ihtiyaç duyulan ahşap, strafor, araldit, metal ya da epoksi kaplamalı özel üst yüzeylere sahip döküm modeli yapımı konusunda uzmanlaşmış 10.000 m&sup2; kapalı alanda faaliyet gösteren bir Model hanedir. 3D tasarım (CAD-CAM) Uygulamaları, 3 eksenli ve 5 eksenli kendi grup şirketlerimizde üretilmiş olan Dirins CNC Dik İşleme Merkezleri ile farklı ebatlarda Modelleri işleyerek gerçekleştirme imkânlarına sahiptir.



DASMİ - Dirinler Ağır Sanayi Makinaları İşleme ve Ticaret A.Ş. Makine parkurundaki ileri teknoloji Döner Tabla ve Gantry CNC Tezgâhları ile yüksek hassasiyetteki çok özel işlemeler gerçekleştirmek üzere, 2020 kurulmuş, günümüzde üretiminin yarısından fazlasını Rüzgâr Enerjisine yönelik hassas işleme gerektiren parçaların oluşturduğu, Dirinler Dökümün bir alt işletmesi olan Döküm Sonrası İşleme Testisidir. 3500 x 6300 x 2500 mm ölçülerinde ki parçalarda bile CMM ölçüm gerçekleştirebilen, Çinko Kaplama, Isıl İşlem Fırını ve özel Boya uygulamaları sunan, işleme Sonrası Cihazlı Ölçü kontrolü, UT, MT, PT Test hizmetleri ve birçok farklı sektörde talep edilen sertifikasyonları, bu alanlardaki müşterilerine sunabilen bir işletmedir.

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