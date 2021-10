Dönmez Debriyaj dünyanın 5. Türkiye’nin ise en büyük debriyaj markası

Türkiye'nin en büyük dünyanın 5. debriyaj markası olan Dönmez Debriyaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, hem istihdam hem de makine parkurunu artırarak zirvede kalmaya devam ediyor. 1980 yılında İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde Mercedes otobüslerin debriyajları için disk ve baskı üretmek amacıyla Hasan Dönmez tarafından kurulan 41 yıllık firma, bugün gelinen noktada debriyaj sektöründeki liderliğini koruyor. Firma tarafından yapılan üretimlerde büyük hafif ve ağır ticari araçlar için baskı, disk, komple debriyaj rulmanı ve volan bulunuyor.



7/24 ÜRETİM YAPILIYOR

Dönmez Debriyaj Sanayi Genel Müdürü Cumali Ertaş, çalışma hedef ve projelerini Yeni Asır'a anlattı. Debriyaj sektöründe ticaret araçlar konusunda Türkiye'nin en büyüğü, dünyanın ise 5 büyük markasından biri olduklarını söyleyen Ertaş, "Bizim tüm ürün gamımız kamyon otobüs yani ticari araçlardan oluşuyor. Zaten kuruluş amacımız da bu. Bizim kurucumuz Hasan Dönmez şu an halen yönetim kurulu başkanı olarak görev yapıyor. Ticaret ve taşımacılık sektöründen gelen bir isim. Kendisi o yıllarda taşımacılık yaparken debriyaj çok pahalı olduğu için 'biz bunu dışarıdan almak zorunda mıyız' deyip bu işe giriyor. 41 yıl önce bu işin temellerini atıp bugünlere getiriyor. Yönetim kurulunda ise 4 tane tıp doktoru kızı var" dedi. Haftanın 7 günü 24 saat esasına göre faaliyet gösteren firmada 400'e yakın çalışan bulunduğunu belirten Ertaş, "80'den fazla ülkeye ihracatımız var. 'Dönmez' ana markamız ancak Hammer markamızla ihracat yapıyoruz. Bizim Çiğli dışında Kemalpaşa Bağyurdu'nda da yeni devreye aldığımız bir fabrikamız var. Oraya 3 kata yakın bir yatırım yaptım. Ayrıca İngiltere'de lojistik merkezimiz İstanbul'da da bir dağıtım ofisimiz var" dedi. Uzun yıllar otomotiv sanayi sektörünün içinde görev yapan Endüstri ve Makine Mühendisi Cumali Ertaş, Dönmez Debriyaj firmasında 2014-1017 yılları arasında fabrika müdürü olarak göreve başladığını anlatan Ertaş, "Uzun süredir sektörün tanınmış otomotiv sanayi firmalarında çalıştım. 5 metreden 18 metreye kadar her ticari araç gamına hakimim. Buraya 2014 -2017 yılları arasında fabrika müdürü olarak geldim. Daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nde yabancı firmalarda çalıştım. Daha sonra BMC Savunma Sanayi'nin kurulumunda görev aldım. 3 yıla yakın BMC'de Savunma Sanayi Müdürü olarak çalıştıktan sonra 2020 yılının nisan ayında Dönmez Debriyaj'a Genel Müdür olarak döndüm" dedi. Hedefler doğrultusunda tüm alt yapılarının hazır olduğunu ve çalışan profilini geliştirmeye önem verdiklerini belirten Cumali Ertaş, "Çok ciddi bir makine parkurumuz var 200 den fazla makinemiz var ve daha da genişletmeyi planlıyoruz. Makinelerde de genelde hep yerli ürünleri tercih ediyoruz. Biz tamamen yerli bir marka olduğumuz gibi hiçbir konuda yabancı markalarla göbek bağımız yok. Yaptığımız her ihracatta ülke ekonomimize kazandırıyoruz" diye konuştu.



Yeni Asır Gazetesi Sorumlu Müdürü Tolga Tekin - Dönmez Debriyaj Sanayi Genel Müdürü Cumali Ertaş



AR-GE'YE YATIRIM YAPTIK

Cumali Ertaş şöyle konuştu: "Makine parkurunda da yerlileri tercih ediyoruz. Sadece son 1 buçuk yılda mühendis sayımızı 4 katına çıkardık. ARGE'mize daha fazla yatırım yaptık ve yurt dışında daha çok güçlendik. Şu anda mesela Avrupa pandemiden dolayı yavaşladığı için biz Arap ve Ortadoğu bölgesine yöneldik. Şu anda Katar'da işbirliğimizi artırıyoruz. Yurtdışı satışı artırarak büyüyoruz. Yurt içinde zaten pazar bizim elimizde. Ama yurt dışındaki pazarı artırıyoruz. Bunun dışında sadece debriyaj ile kalmıyoruz yeni projelerimiz de var. Mesela debriyaj dışında volan imalatı yapıyoruz. Turbo satışına başladık. Ayrıca savunma sanayi ile ilgili projelere de başladık. Türkiye'de insansız hava araçlarının bir parçasını biz üreteceğiz. İHA'ların bir parçasının üretimi için onay aldık yakında üretime geçeceğiz. Gelecekle ilgili başka projelerimiz de var ama bunlar şu anda proje aşamasında olduğu için açıklamak istemiyorum."