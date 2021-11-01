Ayakkabı sektörü altın dönemine hazırlanıyor

Ülkemizde sanayileşme yolunda ilk adımların 1950 yılından itibaren atıldığı ayakkabı sektörü, özellikle 1980'li yıllarda yapılan ciddi makine parkı yatırımları ile büyümesini sürdürdü. Günümüzde uluslararası standartlara uygun üretimin gerçekleştirildiği sektörde, CE işaretli ayakkabılar hem ülkemizde satışa sunuluyor hem de AB ülkelerine ihraç ediliyor. Ayakkabı makineleri ve ayakkabı yan sanayi üretimi, son yıllarda kapasite ve teknoloji açısından adeta evrim geçirirken, üretim de çeşitlilik açısından zenginleşti. İzmir ise Türkiye'nin en önemli ayakkabı üretim merkezlerinden biri haline geldi. İhracatta büyük potansiyel taşıyan sektörün durumunu İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata ile konuştuk.

■ Ayakkabıcılık sektörü, dünyadaki pandemi ve sonrasında yaşanan süreci nasıl karşıladı? Ayakkabı sektörü pandemi sürecinde çok yara aldı. Yurt dışı ve yurt içindeki tüm siparişler iptal oldu. Pandemi döneminde ciddi zorluklar yaşadık. Yurtdışı seyahatlerinin ve fuarların iptal olmasıyla birlikte sektörümüz adeta kilitlendi. Lakin Haziran ayında açılmaların başlamasıyla birlikte yukarıya doğru bir ivme yakalamaya başladık. Hatta fuarların da yapılmaya başlanmasıyla taleplere yetişemeyecek duruma geldik. Pandemi sonrası yaralarımızı hızla sarmaya başladık. İnanıyoruz ki ayakkabı sektörü 2022 yılında ihracat rekoru kıracak. Sektörümüz buna tüm bileşenleri ile hazırlıklı durumda.

ÇİN'İ GERİDE BIRAKTIK

■ İzmir'de ayakkabı üretimi ne kadar? Üretilen ayakkabıların yüzde kaçı ihraç ediliyor? İzmir'de ayakkabı üretiminin çoğunu çocuk ve kadın ayakkabıları alıyor. İzmir, Türkiye'nin 0, 0-3 ve 3 yaş üstü grubu ayakkabılarını en modern tesislerde üretmektedir. Bu ürünler iç piyasanın talebini karşılamakla birlikte, dünyada da 41 ülkeye ihraç edilmektedir. İzmir ayakkabısı bütün dünyaya tanıtılmakta ve bilinmektedir. Türkiye'de Çin'den daha ucuza üretilen ayakkabı, bütün dünyaya ihraç edilmektedir.

OCAK AYINDA SEÇİM VAR

İZMİR Ayakkabıcılar Odası, 2022'ye de hızlı başlayacak. Ocak ayında yapılacak seçimlere hazırlandıklarını belirten Başkan Yalçın Ata, "Seçimimizi tamamlayıp, sektörümüzün ihtiyaçları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

KAYIT DIŞI İLE MÜCADELE

■ İzmir'de ayakkabı sektörünün yaşadığı sorunlar neler? Sektörümüzün yaşadığı en büyük sorunların başında, hatta en büyüğü olarak kayıt dışı çalışma geliyor diyebilirim. Özellikle mültecilerle birlikte kayıt dışı sorunu çok büyüdü. Esnafımız Türkiye'de çalışma izni olmayıp da kaçak olarak işyeri açanlarla rekabet edemiyor. Ayrıca ara eleman sıkıntısı da yaşamaya başladık. ■ Bu sorunların çözümü için ne gibi adımlar atılıyor? Kayıt dışı ile mücadele kapsamında kurumlarla işbirliği içerisindeyiz. SGK, vergi daireleri ve esnaf birliği ile yürütülen ortak çalışmalarla bu sorunun aşılacağına inanıyorum.

MERT ALPDÜNDAR