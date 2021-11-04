Türk Telekom’un abone sayısı 51,4 milyona ulaştı

TÜRK Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, bu yılın 9 ayında 24,4 milyar lira gelir elde eden şirketin net karının 4,7 milyar liraya, toplam abone sayısının da 51,4 milyona ulaştığını bildirdi. Önal, Türk Telekom Genel Müdürlüğünde, Şebeke Yönetim Merkezi, Türk Telekom Siber Güvenlik Merkezi ve 2021 yılının 3'üncü çeyreği finansal sonuçlarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, şirketin temmuz-eylül döneminde beklentilerin üzerinde büyüyerek 2021'deki yüksek performansını sürdürdüğünü söyledi.

Finansal ve operasyonel sonuçların bir kez daha güçlü yönlerin, tarihin, deneyimlerin, yatırım kararlarının, beşeri sermayenin ve uygulama yetkinliklerinin altını çizdiğini görmekten mutlu olduklarını belirten Önal, ülke için dijital dönüşümü tamamlamaya ve 5G yolculuğunda Türkiye'yi öncü yapmaya kararlı olduklarını kaydetti. Önal, "2021 öngörülerimizi yıl içinde 3'üncü kez yukarı yönlü revize ettik. Faaliyet gelirlerindeki yıllık artışın yüzde 18'e, FAVÖK'ün 16,2 milyar liraya, yatırım harcamalarının da 8,7 milyar liraya ulaşması hedefleniyor" ifadelerini kullandı.