Kalyon Holding rotayı enerji alanına çevirdi: Elektrikli araçlara batarya üretecek

Kalyon Holding elektrik araçlara batarya hücresi üretimi için, "Kalyon Electrical Vehicle Enerji Yatırım" şirketini kurdu. Ekim 2021 sonunda şirket yatırımını duyuran Kalyon Holding, ağırlık olarak inşaat ve gayrimenkul alanındaki projeleriyle bilinse de son dönemde rotayı enerji sektörüne çevirdi.

Kalyon Holding, Ağustos 2020'de Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılışını yapmıştı. 400 milyon dolar yatırımla kurulan fabrikada 1 yılda 1 milyon güneş paneli üretilmişti.

Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santrali konumuna gelen Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali için üretim yapılıyor.