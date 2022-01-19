1915Çanakkale Köprüsü ile yeni bir destan yazıldı

Türkiye tarihinin en büyük projelerinden biri olan ve 2017 yılında inşaatına başlanan 1915Çanakkale Köprüsü ile Türk mühendisler, yeni bir destan yazdı. Bölgenin gelişmesine önemli katkılar sunacak olan köprüyü yapan konsorsiyum ortaklarının projeye münhasır kurduğu ortak girişim şirketi Çanakkale Otoyol Köprüsü İnşaat Yatırım İşletme A.Ş. bünyesinde görev alan yüzde 90'ı Türk mühendisler, dünya rekorlarına imza attı. 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'ni simgeleyen 1915Çanakkale Köprüsü'nü hizmete açılmadan önce Yeni Asır olarak inceleme imkanı yakaladık. Köprünün her aşamasını gördük, gezdik. Hatta Çanakkale Zaferi'ni simgeleyen 318 metre yükseklikteki köprü kulesinin zirvesine çıkıp muhteşem boğaz manzarasını kuşbakışı izlerken doğa şartları ile mücadele ederek, adeta santimetrelik hesaplarla köprüyü kusursuz şekilde inşa eden mühendis ve işçilerle gurur duyduk. Bizlerde heyecan ve bir o kadar da hayranlık uyandıran köprüyü gezdiren Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi İcra Kurulu Üyeleri Ömer Güzel, Reşit Yıldız ve Ebrunur Kapucu Yıldız, köprünün çok zahmetli ve riskli operasyonlarla yapıldığını anlattı.

BÖLGEYE 14.5 MİLYAR EURO KATKI

Önce deniz tabanındaki kötü zemin düzlenip temizlendi. Ardından deniz tabanının 45 metre derinine kadar 368 adet 25 mm kalınlığında 2 buçuk metre çapında çelik kazık çakıldı. Üzerine çakıl yataklama yapıldı. Böylece denizin altından gelecek olan deprem etkileri de engellenmiş oldu. Üzerine de 4 futbol sahası büyüklüğündeki karada kurulan şantiyede imal edilen Asya ve Avrupa tarafındaki kulelerin konulacağı noktaya özel römorkörlerle keson temeller, denizin içine batırılarak oturtuldu. Böylece kule temelleri hazırlanmış oldu. Üzerine de kule blokları, dev yüzer vinçler aracılığıyla taşınarak yerleştirildi.

Üç şeritli yol için kullanılan tabliyeler de karada imal edildikten sonra vinçler aracılığıyla denizin üzerinde montaj edildi. 1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi, Malkara ile Çanakkale arasındaki 88 kilometre otoyol ve 13 kilometre bağlantı yolundan oluşuyor. Köprü 324 kilometrelik Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi'nin bir parçası. Köprünün Asya ve Avrupa ayaklarının herbirinde ikişer adet olmak üzere toplam 4 kulesi var. Bu kulelerin tepelerine Çanakkale Savaşı'nın unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı'nın anısına birer top mermisi de yerleştirilecek. 16 metrelik top mermileriyle birlikte 334 metreye ulaşacak olan asma köprü kuleleri dünyanın en yüksek köprü kulesi unvanını alacak. Uluslararası bir firmanın hazırladığı rapora göre köprünün bölgeye katacağı ekonomik katkı 14.5 milyar euronun üzerinde.

DOĞAYA VE ÇEVREYE ÖZEN

Köprü, her ne kadar Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünü simgeleyen 2023 metre ile kuleler arasındaki en uzun orta açıklıkla dünya sıralamasında birinci sıraya yerleşmesiyle bilinse de farklı alanlarda dünyada ilk sırada yer alan birçok özelliklere sahip. Dünyanın en yüksek kapasiteli kule vinçleri bu proje için özel olarak tasarlanıp üretildi. Dünyanın en büyüğü olan 5 bin ton kaldırma kapasitesi olan yüzer vinçlerle 318 metre 150 ton ağırlığındaki kule parçası kaldırılarak dünya rekoru kırılmış.

Proje aynı zamanda çevre ve doğaya duyduğu hassasiyetle de biliniyor. Köprüde IFC'nin uluslararası standartları çerçevesinde birçok uygulama görülüyor. Bu çerçevede, denizin tabanına dev kazıklar çakılırken Çanakkale Boğazı'ndaki yunusların çakımdan çıkarak yayılan ses dalgalarından rahatsız olmaması için denizbiyolojisi uzmanları tarafından ve özel sonar cihazlar vasıtası ile sürekli gözlem yapılmış. Yunus balıkları, kazık çakım bölgesine 500 metreden daha yakın olduklarında bölgeyi terk edene kadar çakım işi durdurulmuş. Benzer şekilde büyük deniz kabukları yaşamlarına uygun olan bir yere nakledilmiş.

ILGINÇ DETAYLAR

● Köprü, 277 kilometre hızla esen rüzgara ve en büyük depremlere bile dayanıklı. ● Kırmızı beyaz kuleler, renklerini Türk bayrağından aldı. ● Kullanılan beton ile 100 metrekarelik 5900 adet daire yapılabilir. ● Kullanılan çelik ile 118 bin adet binek otomobil yapılabilir. ● Köprü projesinde çalışan kişi sayısı 3500'ü geçti.

TOLGA TEKİN