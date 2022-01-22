‘Bakkallara destek için tüm projelerimiz hazır’

İzmir Bakkallar ve Bayiler Odası Başkan Adayı Kemal Sümer, bakkal ve bayilere nefes aldıracak projelerle yönetime talip olduklarını söyledi. Sorunlara kalıcı çözümler getirmek için aday yönetim kurulu üyeleriyle yola çıktıklarını, bakkal ve bayilere ekonomik anlamda destekler sunacaklarını kaydeden Sümer, TAPDK bedeli ve üye aidatlarının oluşturulacak bir sistem çerçevesinde ödeneceğini müjdeledi. Bakkallara destek için harekete geçtiklerini belirten Kemal Sümer, İzmir Bakkallar ve Bayiler Odası üyelerinden oluşturulacak bir kooperatifle uygun fiyatlarla mal alımları yapacaklarını dile getirdi.

ADRESE TESLİM SİSTEM

Sümer, "Bakkal ve marketlerimiz için yiyecek, içecek, temizlik malzemesi ve tekel gibi ürün kalemlerinde üretici fabrikalarla görüşüp yüksek miktarlarda alım yaparak uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri vatandaşlara sunmak için çalışıyoruz. İzmir Bakkallar ve Bayiler Odası bünyesinde kuracağımız kooperatifte hem servis araçlarımız hem de istihdam edeceğimiz plasiyerler ile birlikte bakkalların siparişlerini alarak adrese teslim edecek bir sistem getireceğiz. Oda esnafımızın çıkarları doğrultusunda özellikle nüfusu yoğun olan bölgelerde dağıtım noktaları oluşturarak bakkallarımızın beklentilerine hızlı yanıt vereceğiz. Şu anda 5 yerde bulunan satış noktalarını da 10'a yükseltmek istiyoruz" dedi. "Yönetime geldiğimizde tüzük değişikliğine giderek en fazla iki dönem üst üste başkanlık yapılacak bir sistem getireceğiz" diyen Kemal Sümer, seçimden seçime değil her zaman bakkalların yanında olacaklarını söyledi.

HER ÜYEYE ÖZEL SAĞLIK VE İŞYERİ SİGORTASI

KEMAL Sümer, amaçlarının İzmir genelinde hizmet veren 6 bin civarındaki bakkal ve bayilerin sorunlarına kalıcı çözümler getirmek olduğunu vurguladı. Sümer, "Oda üyelerimizin zor günlerinde yanlarında olabilmek için bir fon kuracağız ve ihtiyaç halinde bu fondan ekonomik destek sağlayacağız. Ayrıca bakkallara özel sağlık sigortası ve işyeri sigortası imkanları sunacağız. Güvenlik kamerası sistemi için projelerimiz hazır. Ayrıca işlemlerin hızlanması için barkod okuyucu sistemi de getireceğiz. Ücretsiz muhasebe ve avukatlık imkanları sunacağız. Projelerimizin arkasındayız. Lütfen 6 Şubat'ta yapılacak genel kurulda sandığa gelin, oyunuzu kullanın ve değişimin önünü açın" ifadelerini kullandı.

ADAY YÖNETİM KURULU LİSTESİ:

BAŞKAN Kemal Sümer, Başkan Vekili Mustafa Güney Özdemir, Hasan Akar, Hatice Uçar, Mehmet Emin Akbalık, Hayrettin Bingöl, Çetin Adıbelli, Serhan Aksoy, Süleyman Kuş, Mehmet Karabulut, Hülya Karakaya, Veli Güven.

AB HİBELERİNDEN YARARLANACAKLAR

DOKUZ Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sakal da, Kemal Sümer'e destek vereceklerini belirterek, "Zincir marketlerle mücadele zor olsa da insanların hayatında hala bakkal amcalar var. Küçük işletmeler ekonomide istihdam yaratan işletmelerdir. Dolayısıyla bu çerçevede meseleyi düşünüp birlikte hareket etmeliyiz. Avrupa Birliği hibe ve destekleri için projeler hazırlayarak bakkalları bu anlamda da desteklemek istiyoruz" dedi.

TOLGA TEKİN