Gönen’de kadınlara 15 koyun hibe edildi

BALIKESİR Gönen'de BM Gıda ve Tarım Örgütü işbirliğiyle yürütülen 'Önder Kadın Çiftçi' projesiyle kadın çiftçilere 15 koyun ve 1 koç hibe edildi. S.S. Gönen Merkez Tuzakçı Hasanbey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nce Tarım ve Orman Bakanlığı'na sunulan proje kabul edildi. Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Bandırma Koyunculuk Enstütüsü, Tarım İl Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Umay Çiftlik ve kooperatif tarafından imzalanan protokolle 15 mahalleden daha önce istihdam edilmemiş olan kadın çiftçiler, 6 aylık eğitimle sertifika aldı. FAO tarafından bütçesi hazırlanan proje kapsamında çiftçi kadınlara 15 koyun ve 1 koç hibe edildi. ■ SUAT SALGIN

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