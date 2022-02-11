Benesta Acıbadem’de ön satışlar başlıyor

TÜRKIYE'NIN global inşaat şirketi Esta Construction, inşası hızla süren Benesta Acıbadem'in ön satış sunumlarına başladı. Proje Acıbadem ve bölgesine değer katacak. Bugüne kadar 9 ülkede 4 milyon m2'nin üzerinde üretimiyle, 80 projeye imza atan firma, Benesta markasıyla İstanbul'daki projelerine bir yenisini daha ekledi. Esta'nın gücüyle inşasına başlanan ve hız kesmeden yükselişi devam eden projede, inşaatın önemli bir bölümü tamamlandı. Sürdürülebilir yaşam konseptiyle hayata geçen projenin iki etabı 550 konuttan oluşuyor. Ön satışa sadece 99 daire ile başlanacak projedeki konutlara, sınırlı sayıda şanslı aile sahip olabilecek.

BÖLGE DEĞERLENECEK

Benesta Acıbadem, Avrupa Yakası'nın yanı başında, her iki yakanın kapsamlı sağlık kuruluşlarına, köklü eğitim kurumlarına, renkli sosyal ve ticari hayatına dakikalarla ifade edilen komşu lokasyonda yer alıyor. Akasya AVM'ye yürüme mesafesinde olan proje, Bağdat Caddesi, Kadıköy, Kalamış Marina gibi Anadolu Yakası'nın en renkli adreslerine; Zincirlikuyu, Beşiktaş, Levent, Mecidiyeköy, Taksim, Karaköy lokasyonlarıyla boğaz hattına yakınlığıyla dikkat çekiyor.