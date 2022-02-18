Esnafa elektrikte yüzde 25 indirim

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, NTV'deki canlı yayında elektrikte yeni tarife ile esnafın fatura tutarından belli bir kademede muhtemelen yüzde 25 indirim olacağını söyledi. Elektrik tarifelerinin kabine toplantısında enine boyuna müzakere edildiğini ifade eden Dönmez, "Mevcut durumun vatandaşlarımızı zora soktuğunun farkındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız toplantıdan sonra birkaç adım atılacağını söyledi" dedi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bu konuda kafalarda zaman zaman sorular oluştuğunu belirten Dönmez, "Sayacınız 30. değil de 31. ya da 32. günde okunursa 224 kilovatsaat oluyor. Vatandaşın lehine olacak çalışmayı yapıyoruz. Dernek ve vakıfların yöneticileri, abonesi oldukları elektrik dağıtım şirketlerine gidip durumlarını bildirecekler. Dağıtım şirketlerine başvuracaklar. İstisnasız bütün dernek ve vakıflar bu uygulamadan yararlanacaklar" dedi. Doğalgaz ve elektrikte fiyatların pandemi öncesi seviyelerine dönmesini beklediklerini vurgulayan Dönmez, "O zaman elektrik üretim maliyetlerimiz de düşecek ve herkesi sevindirecek bir netice doğuracaktır" görüşünü dile getirdi.

Ticarethane grubunda yer alan esnaf ve zanaatkarlar için de konuttakine benzer bir indirimli tarife üzerinde çalışmaya başladıklarını vurgulayan Bakan Dönmez, "Bu konuda çalışma sürüyor. Hem ticarethane hem de konutlarda yeni tarife için amacımız çalışmayı 1 Mart'a kadar bitirmek. Esnafın fatura tutarından belli bir kademede muhtemelen yüzde 25 indirim olacak. Doğalgazda 80 milyar lira, elektrikte 20 milyar liralık bir yük aldık. Geçtiğimiz yıl her haneye 5 bin liralık bir desteğimiz oldu. Bu yıl da hanelere destek miktarı geçtiğimiz yıldan daha fazla olacak. Artan maliyetler zorunlu olarak tüketicilere yansıdı" ifadelerini kullandı.

HANELERİN DÖRTTE BİRİ YARARLANACAK

DOĞALGAZ ödemesi desteğinden hanelerin neredeyse yüzde 20-25'lik bir kısmının yararlanacağını kaydeden Dönmez, "Isparta'daki arıza nedeniyle TEDAŞ inceleme başlattı. Çıkacak sonuç EPDK'ya gönderilecek. Gereği yapılacak" dedi.

ŞİRKETLERE ÖDÜYORUZ

"SORUNUN kaynağı Türkiye'de değil, yurt dışındaki fiyat artışları" diyen Bakan Dönmez sözlerini şöyle sürdürdü:" Bizim beklentimiz fiyatların bir miktar geri geleceği yönünde. Elektriğin ticareti ne iletim ne de dağıtım tarafında gerçekleşmiyor. Elektriği satan perakende şirketleriyle biz muhatabız. Biz faturada yazılı bedeli tedarik şirketlerine ödüyoruz. Elektrikte tedarik tarafında 2 oyuncu var; serbest ve görevli tedarikçiler. Konutta elektrik tarafında isterseniz tedarikçinizi değiştirebilirsiniz. Özetle dağıtım ve iletim hizmeti yapanlar EPDK mevzuatına göre bir bedel alıyorlar. Asıl bize elektriği görevli tedarik ya da serbest tedarik şirketleri satıyor. Görevli tedarik şirketlerinin kâr marjı yüzde 2,38. Bunun üzerinde bir kârı faturaya yansıtamaz."