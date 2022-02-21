Başkan Erdoğan duyurdu: 1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart’ta açılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü olan 18 Mart'ta yapma kararı aldıklarını duyurdu. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Planlanandan bir buçuk yıl önce tamamladığımız, bir an evvel milletimizin hizmetine sunmak için 26 Şubat'ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını, vatandaşlarımızın talebi üzerine Çanakkale Zaferi'mizin yıldönümünde, 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldık" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN AFRİKA TURU KONGO İLE BAŞLADI

Başkan Erdoğan, 20-23 Şubat'ta üç ülkeyi kapsayan Afrika turunun ilk durağı Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gitti. Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki temaslarının ardından Senegal ve Gine Bissau'yu ziyaret edecek. Ziyaretler kapsamında yapılacak resmi görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak, Türkiye ile bu ülkeler arasındaki iş birliğinin her alanda geliştirilmesi imkanları üzerinde durulacak. Erdoğan, Dakar ziyareti sırasında, bir Türk firması tarafından inşa edilen 50 bin kişilik Dakar Olimpik Stadyumu'nun açılış törenine, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve davetli diğer ülkelerin devlet başkanlarıyla katılacak. Erdoğan'ın Gine Bissau'yu ziyareti, Türkiye'den bu ülkeye Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaret olacak.