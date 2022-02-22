İzmir Kent Konseyi tüketici hakları için toplandı

İzmir Kent Konseyi, Başkan ve Yürütme Kurulu üyelerinin seçilmesinin ardından ilk etkinliğini evrensel tüketici hakları konusunda gerçekleştirdi. İzmir'de 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü etkinlikleri kapsamında İzmir Kent Konseyi Kişisel Gelişim Çalışma Grubu (KGÇG) tarafından Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) işbirliğiyle Kent Konseyi genel kurul salonunda "Evrensel Tüketici Hakları" konulu bir söyleşi düzenlendi.

23 STK TEMSİLCİSİ KATILDI

Kolaylaştırıcılığını İzmir Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Fikret Ekici'nin yaptığı, TÜKODER İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi E. Tamer Gören ve ve KGÇG Başkanı Avukat Fatih Kurdoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı söyleşiye 23'ü STK temsilcisi olmak üzere 60 dinleyici katıldı.

BİLİNÇLİ VATANDAŞLAR

KGÇG'nin düzenlediği etkinlik, "bilinçli tüketici- tüketici bilinci" kavramının oluşmasında etkin bir rol oynadı. Etkinlik, İzmir Kent Konseyi youtube kanalından da canlı olarak yayınlandı. Tamer Gören yaptığı konuşmada; genel olarak tüketicilerin, mal ve hizmet piyasalarında satıcı ve sağlayıcıların uyguladığı saldırgan ticari faaliyetler nedeniyle yaşanılan sorunlarla değil, eğitim-sağlık-ulaşım vb. alanlarda kamusal ayıplı hizmetlerin yol açtığı yüksek enflasyon ve hayat pahalılığından kaynaklanan geçim sıkıntısı ile mücadele etmek zorunda kaldığını belirtti. TÜKODER'i tanıtarak çalışmalarını anlatan Gören, derneğin demokrasinin olmazsa olmazı örgütlü toplum modelini oluşturmak ve tüketici hakları alanındaki mücadeleyi örgütlü bir şekilde yürütmek konularında öncülük yaptığını ifade etti.

"TÜKODER'E ÜYE OLUN"

KGÇG Başkanı Avukat Fatih Kurdoğlu ise Evrensel Tüketici Hakları ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da yer alan belli başlı konularda (Ayıplı mal ve seçimlik haklar, işyeri dışında kurulan sözleşmeler, mesafeli sözleşmeler, tüketici hakem heyetleri parasal sınırları, başvuru şekilleri) tüketici haklarının neler olduğu hakkında bilgi verdi. Tüketici hakları üzerine çalışmalar yapan Avukat Kurdoğlu, "Serbest piyasa ekonomisinin uygulandığı bu sistemde tüketici mağduriyeti hiçbir zaman bitmeyeceğinden tüketici hakları her zaman güncelliğini korumaktadır. Katılımcılar konuyu dinledikçe kendi yaşadıkları sorunlar olduğunu fark ettiler, böylece konuya ilgi daha da arttı. İnteraktif söyleşide katılımcıların sorularına cevap verilmiş, detaylı inceleme ve araştırmayı gerektiren konularda yardımcı olunması amacıyla katılımcılar TÜKODER'e davet edilmişlerdir" dedi.

Etkinliğin son bölümünde ise TÜKODER İzmir Şube Sekreteri Leyla Demir, örgütlenmenin önemine dikkat çekerek tüm tüketicileri derneğe üye olmaya davet etti. Etkinliğin sonunda TÜKODER tarafından hazırlanan kitapçıklar katılımcılara dağıtıldı.

■ TOLGA TEKİN