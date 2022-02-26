Petrol ve altın yeniden düşüşte

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin piyasalarda önceki gün yarattığı tahribat dün hafiflerken, art arda açıklanan ekonomik yaptırımlar savaşın ekonomik cephesini genişletti. Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD; finans, enerji, ulaşım ve ticaret alanlarında ekonomik yaptırımlar uygulamaya koyarken, Rusya'nın swift ya da ödeme sistemlerinden çıkartılması tedbiri uygulamaya alınamadı. Avrupa'nın enerjide kendine bağımlılığını koz olarak kullanan Rusya, bir yandan da dolara bağımlılığı azalttığı güçlü rezervlerine güveniyor. Rusya Merkez Bankası, son 4 yılda 635 milyar dolara çıkardığı döviz rezervinde doların payını yüzde 50'den 16'ya indirdi. 100 milyar doları aşan Rus Varlık Fonu'nda ise neredeyse hiç dolar bulunmuyor. Rusya, Avrupa Birliği'nin doğalgaz ihtiyacının yüzde 40'ını karşılıyor. Kimi ülkelerde ise bu oran yüzde 60'a kadar yükseliyor. Bu durum, Rusya'nın swift sisteminden çıkartılmasını zorlaştırıyor. Rusya-Ukrayna krizi, Putin'in askeri operasyon emri vermesiyle beraber Rusya-Ukrayna Savaşı halini alınca piyasada ilk tepkiyi altın ve petrol fiyatları vermiş, petrol 105 Dolar'ı görürken, spot altın fiyatı 14 ayın zirvesine çıkmıştı. Küresel hisse senetleri ve kripto paralar sert düşüş kaydederken, Rusya borsalarının adeta yüzde 50'si buhar olmuştu. Savaşın ikinci gününde, ilk tablonun tersine piyasa tepkisi izlendi.

BORSA İSTANBUL'DA ARTIŞ

Haftanın son iş gününde en düşük 1.866,34, en yüksek 1.964,99 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,46 değer kazanarak tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 5 azalışla 863 bin 650 liraya geriledi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 101,02 puan artarak 1.952,40 puandan kapandı. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, 863 bin 650 liradan günü tamamladı. Uluslararası piyasalarda, avro/dolar paritesi 1,1244, sterlin/dolar paritesi 1,3404, dolar/ yen paritesi de 115.59 düzeyinde seyretti. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1.35 düşüşle 94.36 dolardan işlem gördü.