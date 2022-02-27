İkinci el otomobil fiyatları yüzde 20 düştü

İKİNCİ el otomobil fiyatları düşüşe geçti. Çip krizi ve pandemi ile artan sıfır araç fiyatları 2. elde de yükselişe neden olmuştu. İkinci elde bir aracın fiyatı sıfır aracın üzerine çıkmıştı. İlanı yayınlanan araçların satılma süreleri 39 güne çıktı.

Fiyatların yüzde 15 ila 20 arasında gerilediğini belirten Mertel Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Şehmuz Akın, "Banka kredilerinin yüksek olması satışları bir hayli düşürdü. Satışlar azalınca fiyatları geri çekmek zorunda kaldı piyasa. Otomobil almak isteyen vatandaşlar bankaların atacağı kredi adımlarını bekliyor. Taksit sayılarının artması yararlı olacak" dedi. Yetkililer, isteyen herkesin otomobil alım satım satım işi yaptığını dile getirerek, bu kişilerin engellenmesi ve merdiven altı satışlara dur denilmesi gerektiğini kaydetti