TOKİ’den İzmir’e 11 milyarlık yatırım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İzmir'de sosyal konutlardan hastanelere, okullardan camilere kadar birçok projeyi hayata geçirdi. TOKİ, Türkiye'nin dört bir yanında inşa ettiği yatay mimarili sosyal konutlar ile dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor.

17 BİN 584 KONUT YAPILDI

TOKİ Başkanı Ömer Bulut Yeni Asır'a yaptığı özel açıklamada, İzmir'de dar gelirli ve konutu olmayan vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak için 17 bin 584 konutun yapımını tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiklerini söyledi. Bulut, "TOKİ, yatırımlar kapsamında İzmir'de ayrıca 15 bin seyirci kapasiteli stadyum, 1.460 yataklı 7 hastane, 162 derslikli 20 okul, 10 cami, bin öğrenci kapasiteli yurt, 1 spor salonu, 1 sağlık ocağı, 9 ticaret merkezi, 84 dükkan, Emniyet Müdürlüğü hizmet binası, Vergi Dairesi hizmet binası ile 1 sosyal tesis kazandırdı. 12 bin 872 konutun yapımı devam ediyor" dedi.

MİLLET BAHÇESİ GELİYOR

Bulut şunları söyledi: "TOKİ tarafından İzmir'de ayrıca 12 bin 872 konut, 34 köyevi, 322 dükkân, 25 ticaret merkezi, 5 cami, 1 şadırvan, 2 mescit, 33 okul, 2 hükümet konağı ve bir millet bahçesinin yapımı devam ediyor. TOKİ tarafından İzmir Karabağlar Uzundere mahallesinde 809 konut, 2 ticaret merkezi ve 1 cami inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi ve İzmir Aliağa Samurlu mahallesinde, 759 konut, 16 dükkân ve 1 cami inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işinin ihalesi yapılmış olup inceleme aşamasındadır. Yapımı devam eden projelerle birlikte İzmir'de TOKİ tarafından güncellenmiş haliyle toplam 10 milyar 996 milyon TL'lik yatırım yapılmış olacak."

İLÇELERDEKİ PROJELER

TOKİ tarafından İzmir'in Bayındır ilçesine 161 konut yapılacağını ifade eden TOKİ Başkanı Ömer Bulut sözlerini şöyle sürdürdü. "Proje ihale hazırlık aşamasında. Ayrıca 2022'de İzmir Bayındır'da kentsel dönüşüm kapsamında yapılması planlanan 170 konut ve Selçuk Zafer mahallesinde yaptırılacak 100 konutun proje çalışmaları devam ediyor. Ayrıca Aliağa, Çeşme, Seferihisar, Torbalı, Bergama, Buca, Karaburun, Kınık ilçelerinde İdaremiz mülkiyetinde bulunan muhtelif taşınmazlar üzerinde planlama çalışmaları sürüyor. İzmir'e çok önem veriyoruz. İzmir'e yatırım yapmayı, daha çok İzmirliyi ucuz konut sahibi yapmak için tüm ekip olarak sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanımız Murat Kurum önderliğinde daha çok çalışmak birinci görevimiz."

YATAY MIMARIDE EVLER YAPIYORUZ

TOKİ'NİN Hazine arazilerinde dar gelirli vatandaşları ucuz fiyatla ev sahibi yapmak için yatay mimari kuralları çerçevesinde projeler ürettiğini vurgulayan Bulut, "TOKİ'den ev sahibi olan vatandaş denizi görmesin, ya da manzarası olmasın diye bir kaide yok" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL