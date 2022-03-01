Ruble sert değer kaybetti, petrol ve altın yükseliyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden gelen haberlerle yön bulan piyasalarda dün Batılı devletlerin sert yaptırımları fiyatlandı. Yaptırımlar sonrası Ruble dolar karşısında yüzde 30 değer kaybederken gün içerisinde kayıplarının bir kısmını geri aldı. Petrolde ise cuma günkü kapanış fiyatının yüzde 4 üzerinde işlem gerçekleşti.

SİSTEMDEN ÇIKIYOR

Ham petrol fiyatları artarken rublenin kaybında yeni bir rekor kırıldı. Yaptırımlar arasında bazı Rus bankalarının uluslararası SWIFT ödeme sisteminden çıkarılması da bulunuyor. Dolar/TL, yeni haftaya 14 liranın üzerinde başladı daha sonra geri çekildi.

RUS BORSASI KAPALI

Borsa İstanbul'da BİST 100 Endeksi haftaya yüzde 1,75 azalışla 1.918 puandan başladıktan sonra kayıplarını geri aldı ve 1.950 puanın üzerine çıktı. Dolar/ruble kuru 119 rubleden işlem gördü. Brent ham petrolü, Rusya'dan yapılacak sevkiyatlarda kesinti olabileceği endişeleriyle 7 doların üzerinde yükselerek yeniden 100 dolar seviyesini aştı. Brent ham petrolün en yakın vadeli varil fiyatı gün içerisinde 105.07 dolara kadar yükselmesinin ardından yüzde 4 artıda 101.88 dolarda dengelendi. Altın fiyatları yüzde 1'in üzerinde yükseldi. Sonrasında altının spot piyasadaki ons fiyatı yeniden 1.900 doların altına geldi. Moskova Borsası'nda dün işlem yapılmadı. Rus ihracatçılarına döviz kazançlarının yüzde 80'ini satma zorunluluğu getirilirken, Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 20'ye çıkardı.

ABD'DEN RUSYA MERKEZ BANKASI'NA YAPTIRIM

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya Merkez Bankası'na ek yaptırımlar açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı açıklamasında yer alan yaptırımlar ile ABD'lilerin Rusya Merkez Bankası, Varlık Fonu, Maliye Bakanlığı ile işlem yapmaları yasaklandı. Rusya Merkez Bankası ile enerji ticareti işlemlerinin yapılabilmesi için haziran ortasına kadar süre tanındı.

MOSKOVA'YA AĞIR DARBE VURACAK

BATILI ülkelerin Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya ekonomik yaptırımları daha da ağırlaşırken, bazı Rus bankalarına SWIFT sisteminde kısıtlama getirilmesi ve Rusya Merkez Bankası'nın rezervlerine erişimin engellenmesinin Moskova'ya ekonomik açıdan ağır bir darbe vuracağı ancak Batılı şirketler ve bankalar için de sıkıntı oluşturacağı belirtiliyor.