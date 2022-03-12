  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Sağlık çalışanlarına maaş müjdesi! Başkan Erdoğan açıklayacak

Sağlık çalışanlarına maaş müjdesi! Başkan Erdoğan açıklayacak

Son dakika haberi...Sağlık çalışanlarını yakından ilgilendiren düzenlemede sona gelindi. Özlük haklarının düzeltilmesine ilişkin yasa teklifi ile sağlıkçıların maaşlarında önemli bir artış yaşanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, müjdeyi 14 Mart Tıp Bayramı'nda açıklayacak.

SABAH

12.03.2022, 08:33 Güncelleme Tarihi: 12.03.2022, 08:40

Sağlık çalışanlarına maaş müjdesi! Başkan Erdoğan açıklayacak

Sağlık çalışanlarının özlük haklarında düzeltme yapılmasına yönelik bir süredir devam eden çalışmada sona gelindi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına yapılacak iyileştirmeleri kamuoyu ile paylaşacak. Düzenleme hızla Meclis'e getirilip yasalaştırılacak.
Sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzeltilmesine ilişkin yasa teklifi bir süre önce TBMM gündemine getirilmişti. Ancak, bazı yeni düzenlemeler yapılması için bu teklif beklemeye alındı. Talepler doğrultusunda değişiklikler yapıldı. Başkan Erdoğan'ın talimatı ile çalışma son şeklini birkaç gün içinde alacak. Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlemeyi kamuoyuna açıklayacak.

MAAŞLAR ARTIYOR
Düzenleme sağlık çalışanlarının ek göstergelerinde yapılacak değişiklikler ile olacak. Bu kapsamda uzman doktorlar ile diş hekimlerinin maaşlarında 5 bin liralık bir artış sağlanması bekleniyor. Pratisyen hekimlerin ek göstergelerinde yapılacak değişiklik ise maaşlarına 2 bin 500 lira olarak yansıyacak.



EMEKLİ MAAŞLARINA DA YANSIYACAK
ile hekimleri sözleşmeli olduğu için onlar ile ilgili düzenlemenin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılabileceği belirtiliyor. Daha önce TBMM'ye sunulan ancak beklemeye alınan teklifte hemşire, acil sağlık görevlisi, ambulans şoförü gibi diğer sağlık çalışanlarına yönelik bir düzenleme yer almıyordu. Düzenleme ile onlara dönük de maaş artışları olacak.

Bu grupta yer alan sağlık çalışanlarının maaşlarının ise 400-500 lira arasında artması bekleniyor. Düzenlemeden üniversite hastanelerinde görev alan sağlık çalışanlarının da yararlanması sağlanacak. Maaş artışı ek göstergeler ile yapıldığı için bu artış emekli maaşlarına da yansıyacak.

Sağlık Bakanlığı 20 bin kişi alacak

  • SON DAKİKA