Pamuk fiyatları 11 yılın zirvesini gördü

NEW York Ticaret Borsası'nda işlem gören pamuğun libresi dün 1,3015 dolara kadar yükselerek yaklaşık 11 yılın zirvesini gördü. Rusya'nın Ukraynalı askerlere Mauripol şehrini terk etmeleri için ültimatom vermesi, savaşta yeni bir evreye girilmiş olabileceğine yönelik endişeleri artırdı. Bu gelişmelerle özelikle tarım emtia fiyatlarında yükselişler görüldü. Çin'de artmaya başlayan Kovid-19 vakaları ile Fed'in faiz artışına gitmesi de emtia fiyatlarını etkileyen en önemli faktörler arasında yer aldı.

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