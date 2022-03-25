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Haberler Ekonomi İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

İstanbul Bilgi Üniversitesi, araştırma görevlisi alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımların 14 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

25.03.2022, 09:24

İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara Öğretim Elemanı alınacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...
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