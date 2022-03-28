İzmir’e 66 milyon liralık bir fabrika yatırımı daha

Araç üstü klima sistemleri üreten SAFKAR Ege Soğutmacılık Klima A.Ş, İzmir Menemen'de yeni yatırım kararı aldı. Halen Menemen Ulukent Sanayi Bölgesi'ndeki tesislerinde faaliyetlerini sürdüren firma, klima ve soğutucu imalatında kullanılan bazı metal aksamları üretebilmek için Menemen Emiralem mevkiinde yeni bir yatırım gerçekleştirileceğini duyurdu.

İTHALAT YERİNE ÜRETİM

Buna göre 26 kişiye ilave istihdam sağlayacağı öngörülen tesisin toplam maliyeti 65 milyon 877 bin 980 TL olacak. Bu yatırımla bina, makine ve techizat yatırımları yapılacak. Yeni yaptıkları yatırım hakkında Yeni Asır'a bilgi veren SAFKAR Yönetim Kurulu Başkanı Abdi Merttürk, "Bu tesisimizde petek ve elektrikli araç klimaları için kompresör üreteceğiz. Şu an ürettiğimiz elektrikli araç klimalarının kompresörlerini dışarıdan ithal ediyorduk. Bu yeni fabrikamızla artık kendimiz üreteceğiz. Bizim Ulukent'teki mevcut tesisimizin olduğu bölgede genişleme imkanı olmadığı için bu yatırımı Emiralem'de yapmaya karar verdik" diye konuştu. Merttürk, "Bazı kesimler Türkiye ekonomisinde kriz olduğu yönünde görüşler öne sürüyor, bu çevreler kamuoyuna bu tür söylemlerde bulunuyor. Sizin değerlendirmeniz nedir?" şeklindeki soruyu da şöyle yanıtladı:

BİZ KRİZ HİSSETMİYORUZ

"Böyle söyleniyor ancak biz bir kriz hissetmiyoruz. Bu durum zaten bilançolarımızda ve karlılıklarımızda da görülüyor. İmalat sektörü böyle bir şey hissetmiyor ve üretimine devam ediyor. Biz SAFKAR'ın hisselerini aldığımız dönemde de böyle deniliyordu ancak böyle dönemler fırsatlar da getirir."



FABRİKALAR 10 AY DOLU

DİĞER şirketlerinin ABAŞ Prefabrik olduğunu ve prefabrik yapı elemanları ürettiklerini dile getiren Merttürk, "O sektörde de tüm fabrikalar 10 ay dolu. Üstelik bu fabrikalar tamamen yatırımlara hizmet eden fabrkikalar. Demek ki, bahsedilen kriz bizim koştuğumuz kulvarlarda hissedilmiyor" diye konuştu. Hisselerinin yüzde 60'ından fazlası Borsa İstanbul'da işlem gören SAFKAR Ege Soğutmacılık'ın 2020 karı 12 milyon 93 bin liraydı. Bu rakam 2021 sonunda 14 milyon 657 bin liraya yükseldi.

ERHAN GÜLENÇ