Vekamp’a iki enerji firması talip oldu

İzmir'in gözde tatil beldesi Çeşme'de 'Vekamp' olarak bilinen merhum Dr. Binbaşı Halis Temel'in kurduğu vakfa ait 21 arsa ikinci kez ihale ile satışa çıkarıldı. Arsalara talip olan biri İzmir merkezli, iki enerji firmasının vermiş olduğu teklifler birbirine yakın olduğu için Dr. Binbaşı Halit Temelli Vakfı Yönetim Kurulu'nun önümüzdeki günlerde ihalenin hangi firmaya verilmesi konusunda kesin kararını açıklayacağı öğrenildi.

Vekamp ihalesi 28 Mart’ta yapılacak

10 GÜN SONRA AÇIKLANACAK

Çeşme Paşalimanı mevkiindeki arazinin satışı için Buca'daki Türk Kızılayı İzmir Bölge Afet Yönetimi Müdürlüğü'nde ikinci kez ihale yapıldı. Merhum Dr. Binbaşı Halis Temel'in kendi ismiyle kurulan vakfın gerçekleştirdiği ihalede 21 arsanın tamamı için 265 milyon 365 bin lira rayiç bedel, 13.2 milyon lira da teminat bedeli istendi. Açık artırma usulü ile gerçekleşen ihalede tekliflerin 380 milyon lira civarında olduğu iddia edildi.

Yeni Asır'a konuşan Dr. Binbaşı Halis Temel Vakfı Başkanı ve Kızılay Genel Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, "Yönetim Kurulu tarafından gizlilik kararı alındığı için, ne firma ne de teklif edilen rakamları şu an açıklayamıyoruz. Bu rakamları bulmak zor bir işti, ancak biz elimizden geleni yaptık. İhale Kamu İhale Kanunu'na tabi olmadığı için vakfın yönetim kurulu, teklifler birbirine yakın olduğu için firma yetkilileri ile tekrar masaya oturup, biraz daha pazarlık edebilir. 10 gün sonra yönetim kurulu kesin kararını verecek ve inşallah emaneti iki arkadaştan birine teslim edeceğiz" dedi. Satıştan elde edilecek gelirin yüzde 85'lik kısmı Temelli'nin kendi adını taşıya vakfa kalacak. ■ METİN BURMALI