2021 Denizli’de ihracatın yılı oldu

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, TİM Denizli Meclisi toplantısında bölge ihracatçıları ile bir araya geldi. Gülle toplantıda, "Bu ay İsrail ve İspanya'da gerçekleştirdiğimiz heyetlerde gördük ki alıcıların Türk ürünlerine ciddi bir ilgisi var" dedi. 2021'nin her anlamda Denizli'de ihracatın yılı olduğunu kaydeden Gülle, "2022 yılında da Denizlili ihracatçılarımız yeni başarılara imza atmaya devam ediyor. Yılın ilk 2 ayında ilimiz ihracatçıları, yüzde 19'luk artışla 730 milyon dolar ihracata imza attı" diye konuştu. Daha sonra Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) İhracatın Yıldızları Ödül Töreni ile sektörlerinde en çok ihracat yapan başarılı firmalara da ödülleri verildi. DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu'nun ev sahipliğindeki etkinliğe Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da katıldı.

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