İzmir Ekonomi’den 300 öğrenciye fırsat

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu, öğrencilerin eğitim, staj yeri ve iş bulma olanaklarını geliştirmek amacıyla 3 firmayla iş birliği protokolü imzaladı. Farklı sektörlerden markalarla yapılan iş birlikleri sayesinde yaklaşık 300 öğrenci, teorik bilgilerini sahada uygulama imkanı bulacak. Sektörlerinin deneyimli isimleriyle tanışarak çevre edinecek İEÜ'lü gençlere staj konusunda da öncelik sağlanacak.

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, "Üniversitemizde okuyan her öğrencimize güveniyor, onların geleceğe güvenle bakmasını sağlayacak adımları atıyoruz. Öğrencilerimizin, iş birliklerini en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyorum" dedi