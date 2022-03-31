  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi İzmir Ekonomi’den 300 öğrenciye fırsat

İzmir Ekonomi’den 300 öğrenciye fırsat

31.3.2022

İzmir Ekonomi’den 300 öğrenciye fırsat

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu, öğrencilerin eğitim, staj yeri ve iş bulma olanaklarını geliştirmek amacıyla 3 firmayla iş birliği protokolü imzaladı. Farklı sektörlerden markalarla yapılan iş birlikleri sayesinde yaklaşık 300 öğrenci, teorik bilgilerini sahada uygulama imkanı bulacak. Sektörlerinin deneyimli isimleriyle tanışarak çevre edinecek İEÜ'lü gençlere staj konusunda da öncelik sağlanacak.

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, "Üniversitemizde okuyan her öğrencimize güveniyor, onların geleceğe güvenle bakmasını sağlayacak adımları atıyoruz. Öğrencilerimizin, iş birliklerini en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyorum" dedi

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA