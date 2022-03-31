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Haberler Ekonomi KDV indirimini fiyata yansıtmayana ağır yaptırım

KDV indirimini fiyata yansıtmayana ağır yaptırım

31.3.2022

KDV indirimini fiyata yansıtmayana ağır yaptırım

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerde KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesine yönelik yapılan düzenlemenin amacına ulaşması için gerekli çalışmalara başladıklarını bildirdi.

DÜZENLEMENİN yürürlüğe girmesini müteakip 81 ildeki ticaret müdürlükleri aracılığıyla ülke genelinde denetimler gerçekleştireceklerini kaydeden Muş, "KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden firmalara en ağır yaptırımları uygulayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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