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Haberler Ekonomi Ege’den TÜSİAD yönetimine iki iş kadını

Ege’den TÜSİAD yönetimine iki iş kadını

2.4.2022

Ege’den TÜSİAD yönetimine iki iş kadını

TÜİSAD'IN 52. olağan genel kurulunda yeni yönetim belirlendi. İzmir'den iki kadın iş insanı TÜSİAD yönetim kurulunda yer aldı. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Dijital Türkiye Yuvarlak Masa Başkanı İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi Perihan İnci ve Sosyal Kalkınma Yuvarlak Masası Başkanı Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk'ü tebrik etti.

Eskinazi, "İzmirli vizyoner temsilcilerimiz TÜSİAD yönetimine güç verecektir" dedi.

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